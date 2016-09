Das Wort Gottes hat auch im Zeitalter von Computer und Internet längst noch nicht ausgedient. Viele Menschen, gleich welchen Alters, schöpfen täglich neue Kraft durch den Glauben an den Heiligen Geist. Ein bedeutender Autor, der zu diesem bewegenden Thema eine Vielzahl an Werken verfasste, ist Bonnke Reinhard. Geboren wurde er am 19.4.1940 im ostpreußischen Königsberg. Bonnke war unter anderem als Missionar in Afrika tätig und gründete dort 1974 das Missionswerk „Christ for all Nations (CfaN). Kurze Zeit später wurde in Deutschland der Verein „Christus für alle Nationen e. V.“ mit Sitz in Herrenberg, später Solingen, gegründet.

Die Schrift „Evangelism by Fire“ ist eines der wichtigsten Werke, die Bonnke Reinhard als Evangelist und Missionar verfasst hat. Das in mehr als 3.000.000 Exemplaren gedruckte Werk wurde auf der ganzen Welt in 45 Sprachen verbreitet und verkündet eine Botschaft, die aus dem Funken des Evangeliums ein helles Feuer entfachen lässt. In diesem Buch wird aber auch deutlich, dass sich Bonnke Reinhard auch der Kritik seiner Arbeit als Evangelist stellen musste. Verwendet wird dieser Bestseller weltweit von vielen Bibelschulen, Kirchen und Gemeinden.

Ein weiteres bedeutendes Werk von Bonnke Reinhard ist das Taschenbuch „Glaube – der Sprung ins Licht“. In diesem Buch setzt sich der Autor, aufbauend auf seinen eigenen Erfahrungen und Studien, mit dem Glauben an Jesus Christus auseinander. Neben diesen beiden Werken hat Bonnke noch weitere Bücher geschrieben, in denen Gott unter anderem als Heiler beschrieben wird. Das Werk „Der Herr, dein Arzt“ berichtet über CfaN-Evangelisationen, in denen Tausende Heilung erfahren haben. Dieses Buch beantwortet eine Reihe kritischer Fragen zu diesem Thema und stärkt somit den Glauben eines jeden Einzelnen.