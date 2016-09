Buchtipp: Chance Praktikum: Organisation, Recht, Finanzierung

Ein Praktikum im Ausland eröffnet meist völlig neue Möglichkeiten und poliert zudem auch den Lebenslauf erheblich auf. Auslandspraktikanten sammeln vor Ort Arbeitserfahrungen und lernen gleichzeitig andere Kulturen kennen. All dies sorgt dafür, dass der Einstieg ins Berufsleben deutlich leichter fällt.

Neben Australien, Neuseeland und den USA ist hier vor allem die Schweiz eines der beliebtesten Länder für einen Praktikums-Job. In zahlreichen Branchen werden fleißige Praktikanten gesucht – ob in der Gastronomie, in der Kinderbetreuung, im Handel oder in der Industrie. Wer für eine Weile in der Schweiz arbeiten will, sollte das Praktikum gut organisieren und sich über gesetzliche Vorgaben informieren. Das Buch „Chance Praktikum: Organisation, Recht, Finanzierung“ ist ein hilfreicher Wegweiser bei der Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle und gibt Antworten auf Fragen zu Verträgen, Versicherungen und Einkommen.

Detaillierte Informationen zum Praktikumsalltag im Ausland

Ein Praktikum im In- oder Ausland ist heute für die meisten Berufseinsteiger und Hochschulabsolventen eine Selbstverständlichkeit. An Praktikumsstellen mangelt es nicht, doch es ist nicht immer einfach, den passenden Arbeitsplatz zu finden. Auch in der Schweiz suchen Firmen das ganze Jahr über engagierte Praktikanten. Unternehmen inmitten traumhafter Berglandschaften und eleganter Metropolen bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für einen Job auf Zeit. Ob Praktikum Zug, Genf, Zürich oder Bern – Praktikumsstellen gibt es in der Tourismusbranche, in der Wirtschaft oder in IT-Firmen. Die Verbraucherzentrale Stiftung Warentest hat mit dem Buch „Chance Praktikum: Organisation, Recht, Finanzierung“ ein umfassendes Werk herausgegeben, das detaillierte Informationen zum Praktikumsalltag im Ausland liefert. Auf 176 Seiten erfahren Jobsuchende, welche Voraussetzungen für ein Auslandspraktikum nötig sind, welche Besonderheiten existieren oder wie Konflikte am Arbeitsplatz gelöst werden.

Gut strukturierter Ratgeber

Das Buch ist als gut strukturierter Ratgeber aufgebaut und handelt alle relevanten Themen verständlich ab. Tipps für die Suche mittels spezieller Jobbörsen, über Verbände oder Netzwerke unterstützen zusätzlich.

Im Handel ist das Buch für 9,90 Euro erhältlich. Besonders günstig sind geprüfte Mängelexemplare mit kleinen Beschädigungen, die schon für etwa 3,00 Euro angeboten werden. Der Praktikums-Ratgeber „Chance Praktikum: Organisation, Recht, Finanzierung“ steht übrigens auch als E-Book zum Download im Internet zur Verfügung. Herausgeber ist die Stiftung Warentest.

Wer in den Schweizer Alpen nicht nur lernen, sondern auch Snowboarden, Skifahren, Wandern und Hüttenzauber erleben will, der sollte sich vor dem Praktikum auch diesbezüglich Informationen einholen. Die Lektüre der Verbraucherzentrale enthält neben regionalen Gegebenheiten überwiegend natürlich Beispiele zu Einkommen, Bewerbungsmöglichkeiten, Aufbau der Bewerbungsunterlagen, Vertrags- und Versicherungsfragen. Dabei beleuchtet das Buch verschiedene Aspekte von allen Seiten und gibt praktische Anleitungen zur Umsetzung.

Fazit: Das Buch „Chance Praktikum: Organisation, Recht, Finanzierung“ wurde von erfahrenen Autoren verfasst, die das ganze Spektrum an Rechtsfragen, Verhaltensregeln und Praktikumsplanung abdecken. Der Ratgeber inspiriert und ist eine gute Hilfestellung für alle Berufseinsteiger, die sich perfekt vorbereiten wollen – ob für ein Praktikum in der Schweiz oder im fernen Australien.