Buchtipp: Computer ganz leicht – rundum den PC, komplett in Farbe: Mit Bildern lernen, für Alt und Jung

In der heutigen, digital orientierten, Zeit sind Computer und PC nicht mehr wegzudenken. Viele Nutzer haben jedoch häufig nicht genügend Wissen, um alle Funktionen und Möglichkeiten ihres Computers komplett auszuschöpfen. Hier kann das Buch – Computer ganz leicht – jedem Interessenten helfen, das eigene Computer-Know-how aufzubessern, um dadurch dann auch mehr mit dem PC anfangen zu können. Ausgerüstet mit diesem Wissen kann man sich dann direkt im Anschluss und an dieser Stelle mit einem Elektronik & Computer Gutschein beispielsweise ein schickes neues Notebook leisten.

Schritt für Schritt mit dem Computer lernen

Im Buch selbst werden PC-Nutzer vom ersten Schritt bis hin zu aufwendigeren Anwendungen des Computers begleitet. Grundlegende Funktionen werden analysiert und ausführlich beschrieben. Dabei werden viele Bilder und Illustrationen verwendet, welche das Verstehen und Nutzen noch zusätzlich vereinfachen. Des Weiteren wird auch auf den praktischen Einsatz der Maus oder des Touchpads eingegangen und darüber hinaus wird natürlich auch das Benutzen bzw. Anwenden von Hard- und Software eingehend beschrieben. Leicht verständliche Inhalte und Abläufe vermitteln dem Leser alle wichtigen Informationen im Umgang mit einem Computer. Selbst das Anlegen eines Benutzerkontos ist klar strukturiert erklärt und hilft dem User so bei seiner täglichen Arbeit. Auch hierbei sind alle Schritte bebildert und kommentiert.

Für Fortgeschrittene PC-Nutzer bietet dieses Buch nur mäßig Neuerungen, doch für Einsteiger und Anfänger ist es ein ausgesprochen empfehlenswertes Hilfsmittel zur Verständlichkeit der einzelnen Anwendungen. An dieser Stelle wäre zu erwähnen, dass auch Fragen bezüglich der Nutzung des Internets und des Internet Explorers geklärt werden. Dies geschieht anhand von Beispielen bei der Arbeit mit Wikipedia, Amazon oder Google. Die Umsetzung ist mittels der Anleitungen kinderleicht und optimal gegliedert. Jeder Leser erhält zudem auch eine Einweisung in alle Fragen rund um den E-Mail-Versand und Einrichtung einer E-Mail-Adresse. Dieses grundlegende Wissen wird so effektiv vermittelt, dass jeder Leser bestens informiert wird. Erweitert werden die Ausführungen noch mit den Anleitungen zum Anschließen eines Druckers, Scanners oder von Kopfhörern. Durch all diese fachlich kompetenten Informationen und Bildern kann jeder Interessent das Anwendungsgebiet seines Computers erweitern und alle Funktionen optimal nutzen.