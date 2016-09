Buchtipp: Das SuDoku-Buch: Einführung in SuDoku

Bereits seit einigen Jahren erfreut sich Sudoku auch in Deutschland großer Beliebtheit. So hat das SuDoku mittlerweile fast alle anderen Spiele in puncto Beliebtheit überholt und wird dabei von Jung und Alt gleichermaßen gerne gespielt. Das aus Japan stammende Spiel heißt wörtlich übersetzt: „Eine Zahl bleibt immer allein.“ Um ein Standard SuDoku komplett auszufüllen, stehen dem Spieler etwa 6,7 Trilliarden Möglichkeiten zur Verfügung. Um sich mit dem Spiel vertraut zu machen und einen schnellen Einstieg in SuDoku zu erhalten bietet das „Das SuDoku-Buch: Einführung in SuDoku wertvolle Hilfe und viele Tipps rund um das Spiel.

Der ideale Einstieg in SuDoku

Das Buch erschien bereits 2005 und war damals das erste Buch, das sich eingehend mit dem Spiel befasste. Spieler finden in dem Buch über 100 Rätsel in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Ein großer Vorteil des Buchs ist sein handliches Format. Dank der kompakten Maße ist es auch ideal für den Rätselspaß unterwegs beispielsweise in der Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt geeignet. Dazu befindet sich pro Seite ein Rätsel, sodass die einzelnen Kästchen entsprechend groß sind. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Kästchen ausreichend groß für Randnotizen sind. Zudem haben auch ältere Spieler keine Probleme beim Lösen der Rätsel. Dank des dicken Papiers können die Rätsel auch mit einem Filzschreiber gelöst werden, ohne dass dabei etwas auf die andere Seite durchgedrückt wird. Die im Buch enthaltenen Rätsel haben eine sehr große Bandbreite, was gerade für Anfänger von Vorteil ist. Die Rätsel der einfachen Kategorie sind perfekt geeignet, um sich die wichtigsten Grundregeln anzueignen. Anschließend lässt sich die Schwierigkeit sukzessive steigern. Die schweren Rätsel stellen auch die Profis vor echte Herausforderungen. So sorgt das Buch in jedem Falle für viele Stunden echten Rätselspaß. Egal, ob Anfänger oder bereits Könner: Das Buch sollte bei keinem SuDoku Freund in der Sammlung fehlen.