Buchtipp: Fremdsprachen in der Grundschule: Grundlagen und Praxisbeispiele

Kinder lernen spielend und ihr Gehirn ist in der Lage wichtigen Lernstoff ganz nebenbei aufzunehmen. Fremdsprachenunterricht erfolgt daher schon jetzt im Kindergartenalter und die Grundkenntnisse werden in den ersten Schuljahren weiter vertieft. Das Buch Fremdsprachen in der Grundschule: Grundlagen und Praxisbeispiele zeigt auf, wie fremde Sprachen gelernt werden und welche methodischen Konsequenzen aus dem Wissen um das Lernen an sich gezogen werden können. Die Autoren Werner Bleyhl und Otfried Börner beschäftigen sich auch mit den Unterschieden im Sprachunterricht der verschiedenen Altersklassen und stellen praktische Beispiele für den Fremdsprachenunterricht an den Grundschulen vor.

Die Autoren

Professor Dr. Werner Bühl beschäftigte sich eingehend mit den Grundfragen des Sprach- und Fremdsprachenerwerbs und er war unter anderem Mitglied des TEA-Beirats. Studiendirektor a.D Otfried Börner war 15 Jahre lang der Leiter der Beratungsstelle für Fremdsprachen am Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und außerdem fast zwanzig Jahre lag als stellvertretender Leiter einer Gesamtschule tätig. Die beiden Autoren bringen all ihre Erfahrungen in ihr Werk ein und liefern dem Leser umfassende Informationen zum Thema Fremdsprachenunterricht in der Grundschule.

Der Inhalt des Buchs

Das Alter eines Schülers bestimmt auch immer in welcher Weise ihm der Lernstoff vermittelt wird. In der Grundschule sollten daher anderen Lernmethoden Anwendung finden, als in den Oberstufen und das Buch liefert auch wertvolle Hinweise und Praxisbeispiele für einen gelungenen, lebendigen Sprachunterricht in den ersten Jahrgangsstufen. So wie Schülersprachreisen das erlernte Wissen um eine Sprache in der Praxis anwendbar werden lassen, können Rollenspiele im Unterricht zu mehr Sicherheit im Umgang mit einer Fremdsprache führen und auch das Erzählen von Geschichten führt zu einem besseren Sprachverständnis bei den Schülern. Der Unterricht wird so handlungsorientiert und ganzheitlich, was auf die Schüler motivierend wirkt. Kopiervorlagen sind im Buch ebenfalls enthalten und so dient das Werk als wertvolle Hilfe und praktische Unterstützung bei der Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts an den Schulen.