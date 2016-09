Buchtipp: Handbuch Möbel aufarbeiten

Viele alte Echtholzmöbel lassen sich mit ein wenig handwerklichem Geschick so aufarbeiten, dass sie wieder in neuem Glanz erstrahlen und das Handbuch Möbel aufarbeiten gibt dazu hilfreiche Tipps und Anregungen. Detailliert und leicht verständlich will dieses Werk nicht nur oberflächlich informieren sondern hilft auch allen Holzhandwerkern bei der Arbeit. Der Autor George Buchanan zeigt in seinem Buch Schritt für Schritt auf, wie aus alten Möbeln wieder echte Schätzchen werden und einfache Arbeiten lassen sich damit ebenso begleiten wie die aufwendige Restaurierung fast zerstörter Möbel.

Der Inhalt

Der Autor beschäftigt sich zuerst mit den notwendigen Voraussetzungen für die Arbeiten an alten Möbeln. Neben der Ausstattung der Werkstatt beschäftigt er sich aber auch mit den verschiedenen Holzarten und erläutert die möglichen Techniken bei der Restaurierung von Möbeln. Kochen und Biegen von Holz, Drechseln und Furnieren werden ebenso erklärt wie verschiedene Methoden zur Behandlung von Oberflächen und auch dem Polstern widmet der Autor etliche Zeilen. Lackschäden lassen sich dank guter Anleitung ausbessern und sogar der Aufbau eines Schellack-Überzugs lässt sich in dem Handbuch nachlesen. Zeichnungen unterstützen die Verdeutlichung der einzelnen Arbeitsschritte und so lassen sich auch komplizierte Arbeiten in einzelne Maßnahmen aufteilen und der Reihe nach abarbeiten.

Das Handbuch dient als perfektes Nachschlagewerk

Wer immer wieder alte Möbel restauriert, hat natürlich nicht alle Techniken im Kopf. Das Handbuch Möbel aufarbeiten ist ein perfektes Nachschlagewerk. Biedermeier Möbel lassen sich damit ebenso perfekt bearbeiten wie antike Stücke aus anderen Epochen und da viele Arbeitsschritte aufwendig illustriert wurden, werden die Anleitungen auch für Neulinge gut verständlich aufbereitet. Etwa 1000 Zeichnungen unterstützen den Autor bei seinen Anleitungen und viele selbst für Profis schwierige Arbeitsschritte können so Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Holzhandwerker erhalten mit diesem Buch einen optimalen Leitfaden, der ihnen Anregungen und konkrete Unterstützung bieten kann und die neue Ausgabe des Werks wurde um einige Farbtafeln erweitert, so dass keine veralteten Informationen aus dem Erscheinungsjahr 1985 vorliegen.