Buchtipp: Massage-Anatomie: Die richtigen Techniken um Verspannungen zu lösen

Viele Menschen klagen aufgrund von Stresssituationen oder wegen einer einseitigen Tätigkeit über Verspannungen. Eine geübte Hand kann diese Verspannungen mit den richtigen Techniken lösen. Allerdings benötigt man hierzu schon einige Anatomie-Kenntnisse, damit die Massage auch Wirkung zeigt.

Massage Anatomie für Laien

Die Selbstbehandlung führt in vielen Fällen in eine Sackgasse, auch wenn es im Handel inzwischen viele Hilfsmittel hierzu gibt. Bücher, CD oder Videos oder Massageigel & Co. können hierzu wertvolle Ratgeber oder Hilfsmittel sein. Unser heutiger Buchtipp beschreibt detailliert, wie man die korrekten Techniken erlernen kann. Ob es Laien allerdings wirklich gelingt die Verspannungen dauerhaft zu lösen, darf bezweifelt werden.

Als Laie wäre es vermutlich ratsam, die professionellen Massageanwendungen auch den Profis zu überlassen und nach anderen Möglichkeiten zu suchen, um im Alltag entspannt zu genießen. Kaufen Sie sich doch einfach Wellness und Gesundheit fürs zu Hause und lassen Sie sich massieren. Wie das ohne Zeitdruck und lästige Termine funktioniert zeigen wir Ihnen im nächsten Abschnitt.

Weitere Selbsthilfe-Möglichkeiten Verspannungen abzustreifen

Wie wäre es ganz entspannt im Sessel zu liegen und dabei gleichzeitig eine wohltuende Massage zu erhalten? Ein Traum? Nein keineswegs, moderne Massagesessel machen diesen Traum möglich. Wer kennt sie nicht die Münzsessel auf zahlreichen Flughäfen, welche die Wartezeiten mit einer schönen Massage verkürzen? Auf dieser Webseite finden Sie weitere Ausführungen, wie man mit modernen Möbeln ganz leicht zu Hause Verspannungen lösen kann. Die formschönen Relax-Sessel bieten auch nach der Massageanwendung noch weitere Entspannungsmöglichkeiten zum Kuscheln und Wohlfühlen.

Wer bereits einen solchen Sessel besitzt und auf ein neues Modell umsteigen möchte findet bei einigen Anbietern auch das Angebot des Eintauschs beim Neukauf.

Tipp: Testen Sie den neuen Sessel ausgiebig bei sich zu Hause. Alle seriösen Anbieter werden Ihnen hierzu ganz sicher Möglichkeiten bieten. Zudem kann man sich auch auf die Referenzen von zufriedenen Kunden als Referenz stützen.