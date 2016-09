Liebhaber von gezeichneten Geschichten finden heutzutage eine große Auswahl. Fast jeder hat einige Comic Bücher in seinem Bücherschrank. Bücher mit Comics und Cartoons finden schon bei den kleinsten Lesern Anklang. Anhand des Designs und der Strukturierung werden die Kleinen animiert, Geschichten selbstständig zu lesen und Bilder zu interpretieren. Durch Cartoon- und Comic Bücher wird die Fantasie und durch die lustigen Darstellungen der Humor angeregt. Im Vordergrund des Lesens steht immer der Spaß. So ist es oftmals, dass bestimmte Vorlieben bei Comicfiguren ein ganzes Leben lang bestehen.

Durch Comics und Cartoons können pädagogische Inhalte vermittelt oder auf Missstände in allen Bereichen des Lebens hingewiesen werden. Freunde von Comic-Büchern wissen, dass man mit Ihnen spannende Abenteuer und Geschichten erleben kann. Der Leser hat einen Hang zu bestimmten Charakteren und freut sich immer wieder auf Neuerscheinungen von Büchern seiner Lieblingsfiguren. Durch das Internet kann man sich ausgezeichnet über die aktuellen Ausgaben oder geplante Highlights in dieser Branche orientieren und umsehen. Auf unzähligen Webseiten ist es möglich, wie in einer Bücherei, zu stöbern und sich über Neuheiten zu informieren. Bei Cartoons ist oftmals der Wortwitz, im Zusammenhang mit dem Bild entscheidend. Auch da entwickeln sich bei dem Leser bestimmte Sympathien heraus. Hier eignen sich, neben dem Internet, hervorragend Satirezeitschriften, um neue Zeichner oder Stile kennenzulernen. Comics und Cartoons bieten eine Plattform, um unpersönlich bedenkenlos zu kritisieren und Missstände anzuprangern oder Botschaften zu übermitteln. Mit dem Lesen von Comic- und Cartoon-Büchern ist es möglich, dem Alltag für kurze Zeit entfliehen und sich ein Stück Kindheit zurückholen.