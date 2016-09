Die besten Bücher über Kinderinstrumente

Kinder brauchen Musik. Sie trägt dazu bei, dass sich Synapsen bilden. Musik beschleunigt die Entwicklung des Verstands, hilft bei der Entwicklung des logischen und strukturierten Denkens und ist Balsam für Geist und Seele. Außerdem schafft aktives Musizieren einen tieferen Zugang zu dieser faszinierenden Welt. Und auch wenn nicht in jedem Kind ein Wunder steckt und nicht jeder ein Superstar werden kann, können Kinder dennoch viele andere Fähigkeiten und Qualitäten durch Musizieren erlernen. Auch Ausdauer, Fleiß und Disziplin können durch die Musik geschult werden, aber besonders die Empfindungen.

Bücher als Hilfsmittel für den Musikunterricht

Kinder beginnen diesen Bildungsweg mit der Wahl eines passendenden Instruments. Kinderinstrumente sollten dem Zweck entsprechen. Größe und Spielbarkeit sollten dem Alter und den Fähigkeiten eines Kindes entsprechen. Dabei können auch Bücher helfen, in denen Wege der musikalischen Früherziehung und Instrumentenkunde dargelegt werden. Oft setzen diese aber voraus, dass Eltern selbst musikalisches Wissen besitzen. Wenn das nicht der Fall ist, können Musikpädagogen weiterhelfen. Auf jeden Fall sollten Kinder auch Kinderinstrumente ausprobieren.

Schulen für Kinder

Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Büchern und Schulen, die besonders auf kindliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Einige sind richtige Bestseller geworden. Aber neben den Büchern, die wertvoll und hilfreich sein können, sollten Kinder auch mit Musik in Kontakt kommen. Schon Wiegenlieder können, wenn sie mit vertrauter Stimme gesungen werden, einen ersten Grundstein legen. Aber auch Mütter und Väter, die Musik hören und vor allem zuhören, wecken das kindliche Interesse an der Musik. Kinder-Instrumente bieten einen Einstieg ins aktive Musizieren. In der musikalischen Früherziehung werden dann weitere Fähigkeiten gelehrt. Meistens bekommen die Kinder das Material und die Arbeitsblätter gestellt.

Schreitet der Unterricht voran, dann bieten sich auch hier Musikschulen an, die je nach Entwicklungsstand und Instrument weiter führendes Material, aber vor allem Methode und Spieltechnik vermitteln. Doch Kinder, die eigene Wege beschreiten sind, oft im Vorteil. Sich zu eng an eine Methode zu halten, kann einengen und daher ist es auch wichtig, Kinder zu ermutigen, selbst zu probieren, wie es richtig geht.