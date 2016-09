Kurzgeschichtenwettbewerbe in Schulen

Immer mehr Schüler erweisen sich als echte Leseratten. Muss man doch heute nicht mal mehr ein richtiges Buch in die Hand nehmen, sondern kann auf einem sogenannten Reader viele Bücher speichern. Vor allem bei langen Zugfahrten oder auch bei Pausen in der Schule ist es ganz praktisch, den Reader bei sich zu haben und einige Seiten zu lesen. Doch auch das Schreiben nimmt unter den Kindern und Jugendlichen einen hohen Stellenwert sein, träumen doch viele davon, einmal einen Bestseller zu landen. Bis es soweit ist, dauert es zumeist einige Zeit, wenn sich dieser Traum überhaupt einmal erfüllt. Bis es soweit ist, nehmen viele Schüler an Kurzgeschichtenwettbewerben in ihrer Schule teil, um sich hier mit anderen Schülern im Schreiben zu messen. Mehr Infos: hier klicken.

Projekte an Schulen

Eines der Projekte, an denen Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 21 Jahren teilnehmen können, ist der Deutsche Multimediapreis MB21. Sie können sich bis zum 21. September 2012 für den 14. Deutschen Multimediapreis für Kinder und Jugendliche – MB21 bewerben. Eingereicht werden können selbst entwickelte Spiele, Apps, Filme, Internetseiten und andere digitale Produktionen. Gekürt werden die Gewinner im November in Dresden. Sprachtalente haben noch bis zum 6. Oktober 2012 Zeit, wenn sie am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilnehmen möchten. Hier sind Online-Anmeldungen möglich. Auf die Gewinner warten wertvolle Preise, können sie doch Sprachkurse, Auslandsaufenthalte oder Stipendien bekommen. Es gibt bei dem Wettbewerb einzelne Wettbewerbssparten, wobei beim Wettbewerb Team Schule Schülergruppen teilnehmen können. Für den Kurzgeschichtenwettbewerb ist der Anmeldeschluss der 6. Dezember 2012, wobei hier Schüler und Schülerinnen bis zur Klasse 10 eine Kurzgeschichte in einer Fremdsprache zum Thema „Überraschungsbesuch“ einreichen können. Auch die Schülerzeitungsredaktionen können an einem Wettbewerb teilnehmen, lädt doch das Kultusministerium auch in diesem Jahr zum Schülerzeitschriftenwettbewerb 2012 ein. Je nach Bundesland gibt es verschiedene Projekte, an denen die Schüler teilnehmen können und die von Kurzgeschichtenwettbewerben bis hin zu Ideenwettbewerben reichen.