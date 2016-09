Lese Rezensionen im Buchhandel

Obwohl in vielen deutschen Haushalten das Internet und mit ihm das World Wide Web Einzug gehalten haben, ist das gute klassische Buch immer noch eine gute Option, wenn es darum geht, die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Lesen macht Spaß und so wundert es auch nicht, dass das Lesen ein Hobby ist, welches sich stets großer Beliebtheit erfreut. Ob spannender Krimi oder die Abenteuerlektüre, ob Liebesroman, Science Fiction oder ob Unterhaltungsroman, Reisemagazin, Kochbuch oder Bilderbuch: Das richtige Buch gibt es für jeden Zweck und Anlass und auch für jeden Geldbeutel. Viele Kunden in den Buchläden suchen jedoch gezielt nach Neuerscheinungen im Bereich Belletristik und Fachliteratur. Auch hier ist die Auswahl meist riesig, sodass nicht immer gleich auch das richtige Buch gefunden wird.

Da man als Kunde den Inhalt noch nicht kennt, kann man entsprechend natürlich auch nicht abschätzen, ob das Buch den eigenen Bedürfnissen oder dem persönlichen Geschmack entspricht. Damit man aber nicht völlig „blind“ kaufen muss, gibt es die Rezension des Buches. Rezensionen sind Inhaltsangaben und Wertungen, die von Lesern vorgenommen werden, um künftigen Lesern einen Eindruck über die Qualität des Buches geben zu können. Rezensionen geben ausschließlich die individuelle Meinung wieder und müssen weder der Wahrheit noch der Richtigkeit entsprechen. Meist geht es darum zu sagen, ob das Buch lesenswert ist, oder ob man als Kunde vom Kauf des Buches lieber Abstand nehmen sollte. Wer hier auf Nummer sicher gehen will, der sollte es deshalb nicht versäumen, sich Buchrezensionen anzusehen. Wer nicht über das Internet gehen will, der findet gute Rezensionen immer auch in den Bibliotheken vor Ort. Hier bekommt man als Leser immer eine kompetente Auskunft auf alle Fragen, die sich um die Themen Bücher und Lesen drehen.