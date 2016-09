Literatur zu Begräbnisritualen

Versucht man sich über die verschiedenen Begräbnisrituale zu informieren, wird man schnell feststellen, dass es hier eine große Auswahl an Trauerliteratur gibt. Nur selten bleiben dabei Fragen unbeantwortet und man kann aus verschiedensten Varianten wählen. Natürlich hängen die passenden Rituale dabei noch von der Art der Bestattung ab. Die in den Köpfen gängigste Variante ist sicherlich das Begräbnis im Sarg, doch längst werden auch zahlreiche andere Varianten gern gewählt. Die Feuerbestattung beispielsweise ermöglicht es oft dem Verstorbenen noch einen letzten Wunsch zu erfüllen.

Gern und immer häufiger gewählt wird dabei zum Beispiel eine Urnenbestattung auch hier gibt es zahlreiche Literatur Angebote. Diese kann entweder in einem Grab normaler Größe, einem Urnengrab oder in einer Begräbniswand mit mehreren Urnengräbern untergebracht werden. Hier hängt vieles von den individuellen Vorstellungen des Verstorbenen aber auch seiner Familie ab. Die Urnengräber sind beispielsweise kleiner als Sarggräber, bieten aber ebenfalls die Möglichkeit sie mit individuellen Urnengrabsteinen zu versehen. Wird die Urne dagegen in einer Begräbniswand untergebracht, kann hier lediglich der Name eingraviert werden. Raum für weitere Verzierungen bleibt in der Regel nicht. Das Urnengrab dagegen kann wie ein großes Grab mit Pflanzen bestückt oder auch vollständig von einem Grabstein bedeckt werden. Hier bleibt es dem Einzelnen überlassen, welche Variante er für besser hält und wie er das Grab gestalten möchte. Mögliche Varianten der Steine können beim Steinmetz angesehen und nach Wunsch bestellt werden. Nicht selten sind dabei auch weitere Individualisierungen möglich.

Manchmal möchte jedoch der Verstorbene kein wirkliches Grab und dagegen lieber an einem für ihn wichtigen Ort bestattet werden. Hierfür werden inzwischen verschiedene alternative Varianten zur Beisetzung auf dem Friedhof angeboten. Neben der Seebestattung gibt es daher auch schon eine Bestattung im Wald wo jedem Verstorbenen ein bestimmter Baum zugewiesen wird. An ihm brennt dann eine Lampe, die immer an den Verstorbenen erinnern soll. Somit kann Literatur zu Begräbnisritualen Aufschluss geben, was für Möglichkeiten das man hat.

