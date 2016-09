Reiseführer für die Australien Rundreise

Australien ist vorwiegend während der Wintermonate ein begehrtes Reiseziel für die deutschen Touristen. Für Reiselustige, die eine Fernreise nach Australien planen, gibt es aber vor Antritt der Reise eine Menge zu beachten. So ist man gut beraten, wenn man sich über die im Reiseland gegebenen Situationen und den kulturellen oder klimatischen Begebenheiten informiert. Neben dem Internet ist es dabei für den Touristen meist der Reiseführer, der bei den Touristen immer wieder gefragt ist. Reiseführer bieten in kompakter Weise einen Überblick über die wichtigsten Besonderheiten des Reiselandes, wie Kultur, Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Informationen.

Für jede Art des Urlaubs geeignet

Eine der am häufigsten gewählten Urlaubsformen ist die Australien Rundreise. Da die zahlreichen Sehenswürdigkeiten Australiens, flächenmäßig das sechstgrößte Land der Erde, über viele Tausend Kilometer verteilt sind, ist eine Rundreise durch Australien für viele die optimale Reiseform. Anhand des Reiseführers lassen sich so die gewünschten Reiseorte und die Sehenswürdigkeiten perfekt miteinander verbinden und man kann so ganz einfach die jeweilige Unterkunft entlang der gewählten Reiseroute buchen.

Ob an Sydneys Bondi Beach oder am Great Barrier Riff, ob als Backpacker mit Rucksack unterwegs, oder mit dem Campingbus, selbst alleine oder in einer Reisegruppe, der Reiseführer ist meist handlich und klein und passt in jedes Gepäckstück und ist in jeder Situation griffbereit. So hat man auch im Urlaub immer schnell die benötigte Information, auch wenn man die Sprache des Landes nicht spricht. Apropos Sprache: Viele Reiseführer enthalten ein Kapitel, in dem man oft gebräuchliche Redewendungen oder andere wichtige Vokabeln nachschlagen kann, falls das passende Wort einmal fehlen sollte. Für nicht wenige Touristen ist der Reiseführer ein nicht mehr wegzudenkendes Utensil. Der Traumurlaub nach Australien kann somit beginnen.