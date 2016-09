Was gilt es beim Kauf von gebrauchten Büchern zu beachten?

Trotz der digitalen und modernen Medien verlieren Bücher nicht an Bedeutung. Das Wissen vieler Jahrtausende, klassische Geschichten und Romane, Anleitungen, Ratgeber und Unterhaltung sind nur einige der beliebten Eigenschaften und Inhalte, die in den Millionen von Büchern vereint werden und jedem zur freien Verfügung stehen. Da der Weg in die Bücherei jedoch mit einigem Aufwand verbunden ist und weil das Suchen nach bestimmten Genres oder gar ganz bestimmten Buchtiteln sich sehr schwierig gestalten kann, gibt es die Möglichkeit, Bücher ganz einfach online über das Verkaufsportal von Rebuy zu erwerben.

Gebrauchte Bücher in neuwertiger Qualität erstehen

Selbstverständlich werden alle gebrauchten Bücher einem strengen Qualitätstest unterzogen, weswegen fast alle Werke von einem neuen Buch kaum unterschieden werden können. Weiterhin ist ein großer Vorteil des Onlineshops von Rebuy, dass die Werke weit unterhalb der üblichen Preise gehandelt werden, auch wenn es sich um Neuerscheinungen handelt. Beispielsweise der Roman Shades of Grey – das Buch gibt es gebraucht für unter 10€. Im Gegensatz zu Buchflohmärkten oder anderweitigen Onlineportalen, auf denen gebrauchte Bücher angeboten werden, wird bei Rebuy die Garantie gegeben, dass sich die bestellten Bücher in einwandfreier Qualität befinden. So können Buchbestellungen beruhigt und ohne Sorgen veranlasst werden.

Mit nur wenigen Klicks Bücher kaufen und verkaufen

Auch wenn Bücher aussortiert und folglich verkauft werden sollen, bietet Rebuy die einfachste Lösung. Ohne großen Aufwand können Titel der nicht mehr benötigten Werke direkt online eingegeben werden. In einer Liste werden den potenziellen Verkäufern dann durch Rebuy konkrete Preise offeriert, die für die genannten Bücher durch das Onlineportal bezahlt würden.

Rebuy , der Onlineshop für gebrauchte Bücher, überzeugt zudem durch seine übersichtliche Strukturierung und durch die schnelle Bearbeitung der Suchanfragen. Bekannte Bücher, die am häufigsten nachgefragt werden, erscheinen zudem direkt auf der Startseite des Shops. Auch diese Werke können zu sehr niedrigen Preisen online erworben werden. Ein einfacher Bezahlvorgang sowie schnelle Lieferzeiten runden das exklusive Angebot von Rebuy ab.

Bild: Pixabay