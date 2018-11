Ein Praktikum im Ausland eröffnet meist völlig neue Möglichkeiten und poliert zudem auch den Lebenslauf erheblich auf. Auslandspraktikanten sammeln vor Ort Arbeitserfahrungen und lernen gleichzeitig andere Kulturen kennen. All dies sorgt dafür, dass der Einstieg ins Berufsleben deutlich leichter fällt.

Neben Australien, Neuseeland und den USA ist hier vor allem die Schweiz eines der beliebtesten Länder für einen Praktikums-Job. In zahlreichen Branchen werden fleißige Praktikanten gesucht – ob in der Gastronomie, in der Kinderbetreuung, im Handel oder in der Industrie. Wer für eine Weile in der Schweiz arbeiten will, sollte das Praktikum gut organisieren und sich über gesetzliche Vorgaben informieren. Das Buch „Chance Praktikum: Organisation, Recht, Finanzierung“ ist ein hilfreicher Wegweiser bei der Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle und gibt Antworten auf Fragen zu Verträgen, Versicherungen und Einkommen. Weiterlesen →